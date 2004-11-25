Жители Сум критикуют обласной совет за поддержку Януковича

В Сумах 50 тысяч сторонников Виктора Ющенко окружили областной совет, заблокировали все выходы и требуют отменить решение областного совета про поддержку Януковича. Согласно предварительным данным, около 60 депутатов областного совета провели заседание, на котором около 40 из них проголосовали за то, чтобы Сумская область признала Януковича Президентом Украины.



Источник: Медиа-центр `Кандитат`