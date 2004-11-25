ЕС опровергает обвинения о вмешательстве во внутренние дела Украины

Как сообщает РИА «Новости», премьер-министр Нидерландов Ян Петер Балкененде на пресс-конференции, посвященной результатам саммита Россия-ЕС заявил: `Евросоюз не считает, что вмешивается во внутренние дела Украины. Мы выступаем за соблюдение демократии и беспокоемся о соблюдении демократических норм в Украине`.



Источник: УНИАН



