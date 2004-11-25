ВСУ до принятия своего решения по жалобе Виктора Ющенко запретил официально обнародовать результаты выборов Президента Украины. Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы ВСУ Лиана ШЛЯПОШНИКОВА.



Она напомнила, что сегодня, 25 ноября, Верховный Суд Украины принял к рассмотрению жаплобу довереной особы в едином общегосударственном округе Виктора ЮЩЕНКО Н. КАТЕРИНЧУКА на постановление ЦИК от 24 ноября о провозглашении избранным Президентом Украины Виктора Януковича и начал подготовку к её рассмотрению. По её словам, рассмотрение дела назначено на 11.00 часов 29 ноября. Дело будет рассматриваться всем составом Судовой палаты по гражданским делам Верховного Суда.



Источник: УНИАН

