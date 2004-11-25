Сторонники Януковича предлагают провести телемост между двумя штабами на УТ-1
19:26, 25 ноября 2004Последние события
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Сегодня в 17-00 во время прямого включения на канале УТ-1 с Демократического центра, что находится в штабе Януковича, депутаты из его команды предложили в ближайшее время провести дискуссию между представителями обоих штабов в форме телемоста, сообщила пресс-служба пресс-служба Центрального избирательного штаба кандидата в Президенты Украины В. Януковича.
Источник: пресс-служба Центрального избирательного штаба кандидата в Президенты Украины В.Януковича
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