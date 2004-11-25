Министерство обороны не принимает участия в событиях, которые происходят в Киеве, заявил руководитель пресс-службы Минобороны Андрей Лысенко. В это время Минобороны может проводить только военные учения. Однако ближайший к Киеву полигон находится на базе «Десна» в Черниговской области. Минобороны не имеет никакой информации относительно вагонов с военными на станции Киев-Московский. Кроме того, представитель Минобороны заявил, что вся техника, которая стоит в районе Бабиного Яра, принадлежит МВД и Минобороны не имеет никакого к этому отношения.



Источник: Медиа-центр `Кандидат`