Прикарпатские милиционеры признали легитимность президента Виктора Ющенко

Сегодня руководители служб и подразделений УМВС Украины в Ивано-Франковской области обнародовали обращение к жителям Прикарпатья и руководителям правохранительных служб региона. В этом документе они поддержали волеизъявление украинского народа и признали легитимность выбранного ими Президента Украины Виктора Ющенка. Про это сообщает МЦК.



Милицейское руководство признало решение ЦИК про результаты выборов незаконным.



Источник: Медиа-центр `Кандидат`



