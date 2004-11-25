Прикарпатские милиционеры признали легитимность президента Виктора Ющенко

18:18, 25 ноября 2004
Последние события
0

Сегодня руководители служб и подразделений УМВС Украины в Ивано-Франковской области обнародовали обращение к жителям Прикарпатья и руководителям правохранительных служб региона. В этом документе они поддержали волеизъявление украинского народа и признали легитимность выбранного ими Президента Украины Виктора Ющенка. Про это сообщает МЦК.

Милицейское руководство признало решение ЦИК про результаты выборов незаконным.

Источник: Медиа-центр `Кандидат`

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter