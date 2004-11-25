Над помещением Волынской госадминистрации установлено два оранжевых флага

В четверг несколько тисяч лучан взяли в осаду Волынскую государственную администрацию с целью влияния на руководство области, чтоб последние признала Виктора Ющенка новоизбранным Президентом Украины. Количество участников акции постоянно увеличивается. Все они требуют созыва сессии Волынский облсовет для того, чтобы было определено, кто і как будет управлять областью, поскольку руководство облсовета отказывается идти в отставку или принимать присягу на верность народу Украины и новоизбранному Президенту Украины.



К людям на площадь вышел заместитель главы областного совета Василий Струк, который сообщил, что сессия в ближайшее время будет созвана.



Депутаты Волынским областным советом Владимир Карпук та Владимир Банада установили два оранжевых флага с надписью `Так! Ющенко!` над облгосадминистрацией.



Митингующие приняли решение оставаться на площади до того момента, пока сессия областного совета не приймет решение об ограничение полномочий руководства областной госадминистрации.



Источник: Мирослава Карпинська, «Правда переможе»