Анатолий Кинах заявил, что сотням тысяч людей на майдане в Киеве не нужна амнистия

Руководитель партии промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах прокомментировал обнародованный вчера С. Тигибко план урегулирования ситуации в Украине.



Он заявил, что все предложения являются далёкими от реальных событий, настроений и ожиданий украинского народа, не отображают угрозы, которая нависла над украинским обществом.



По мнению А. Кинаха, в данный момент Украина требует конкретных действий по защите Конституции Украины: народ ожидает справедливых решений судов по массовым фальсификация выборов.



Кинах удивился высказываниям про амнистию участникам событий 21-24 ноября на Майдане в Киеве. Он заявил, что именно эти люди отстаивают сейчас в Украине закон и демократию.



Источник: пресс-служба А. Кинаха