Анатолий Кинах заявил, что сотням тысяч людей на майдане в Киеве не нужна амнистия

19:43, 25 ноября 2004
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Руководитель партии промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах прокомментировал обнародованный вчера С. Тигибко план урегулирования ситуации в Украине.

Он заявил, что все предложения являются далёкими от реальных событий, настроений и ожиданий украинского народа, не отображают угрозы, которая нависла над украинским обществом.

По мнению А. Кинаха, в данный момент Украина требует конкретных действий по защите Конституции Украины: народ ожидает справедливых решений судов по массовым фальсификация выборов.

Кинах удивился высказываниям про амнистию участникам событий 21-24 ноября на Майдане в Киеве. Он заявил, что именно эти люди отстаивают сейчас в Украине закон и демократию.

Источник: пресс-служба А. Кинаха

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