Хмельницкий облсовет провозгласил недоверие ЦИК

25 ноября Хмельницкий областной совет принял резолюцию про недоверие ЦИК,

об этом пресс-службе УНП сообщил глава Хмельницкой областной организации УНП Левко Бирюк.



Депутаты облсовета отклонили предложение главы Хмельницкой госадминистрации Виктора Коцемира признать официально избранным Президентом Украины Виктора Януковича.



Во время заседания происходил многотысячный митинг.



Источник: пресс-служба Украинской народной партии



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