Сергей Тигипко заявил, что нету никакого юридического основания для отмены результатов выборов
20:20, 25 ноября 2004Последние события
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25 ноября Сергей Тигибко, руководитель Центрального штаба Виктора Януковича, прокоментировал возможность частичной или полной отмены результатов выборов, как сообщает пресс-служба Центрального штаба В. Януковича.
Тигибко утверждает, что выборы уже произошли, ЦИК их признала – и никто, даже Верховный Суд, не имеет права их отменить.
Источник: пресс-служба Центрального избирательного штаба В. Ющенка
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