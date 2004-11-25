Сергей Тигипко заявил, что нету никакого юридического основания для отмены результатов выборов

25 ноября Сергей Тигибко, руководитель Центрального штаба Виктора Януковича, прокоментировал возможность частичной или полной отмены результатов выборов, как сообщает пресс-служба Центрального штаба В. Януковича.



Тигибко утверждает, что выборы уже произошли, ЦИК их признала – и никто, даже Верховный Суд, не имеет права их отменить.



Источник: пресс-служба Центрального избирательного штаба В. Ющенка

