Журналисты УТН провели в телецентре акцию протеста против цензуры

20:39, 25 ноября 2004
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25 ноября в вестибюле Национальной телекомпании Украины журналисты провели митинг протеста работники информационной службы УТН, а работники других служб поддержали их.

Журналисты заявили, что причиной митинга является невыполнение руководством телекомпании обещания отменить цензуру на выпуски новостей.

Источник: Андрий Квятковский, журналистская инициатива «Правда переможе»


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