Журналисты УТН провели в телецентре акцию протеста против цензуры
20:39, 25 ноября 2004Последние события
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25 ноября в вестибюле Национальной телекомпании Украины журналисты провели митинг протеста работники информационной службы УТН, а работники других служб поддержали их.
Журналисты заявили, что причиной митинга является невыполнение руководством телекомпании обещания отменить цензуру на выпуски новостей.
Источник: Андрий Квятковский, журналистская инициатива «Правда переможе»
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