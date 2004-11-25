Журналисты УТН провели в телецентре акцию протеста против цензуры

25 ноября в вестибюле Национальной телекомпании Украины журналисты провели митинг протеста работники информационной службы УТН, а работники других служб поддержали их.



Журналисты заявили, что причиной митинга является невыполнение руководством телекомпании обещания отменить цензуру на выпуски новостей.



Источник: Андрий Квятковский, журналистская инициатива «Правда переможе»







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