В Луганске начался долгосрочный пикет на поддержку Виктора Ющенка

20:53, 25 ноября 2004
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Под лозунгом «Демократия в опасности» в Луганске гражданская организация «Східна брама» начала пикетирование Луганской госадминистрации на поддержку Виктора Ющенко.

Как передаёт корреспондент УНИАН, участники пикета, которые постоянно скандировали «Ющенко – Президент!», «Ганьба - ЦИК», высказались на поддержку 5-го канала и ТРК «Эра», решение про прекращение трансляции которых на территории области было принято вчера депутатами Луганского областного совета.

Организаторы акции сообщают, что она будет продолжаться до 30 ноября.

Источник: УНИАН


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