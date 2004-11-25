В Луганске начался долгосрочный пикет на поддержку Виктора Ющенка

Под лозунгом «Демократия в опасности» в Луганске гражданская организация «Східна брама» начала пикетирование Луганской госадминистрации на поддержку Виктора Ющенко.



Как передаёт корреспондент УНИАН, участники пикета, которые постоянно скандировали «Ющенко – Президент!», «Ганьба - ЦИК», высказались на поддержку 5-го канала и ТРК «Эра», решение про прекращение трансляции которых на территории области было принято вчера депутатами Луганского областного совета.



Организаторы акции сообщают, что она будет продолжаться до 30 ноября.



Источник: УНИАН





