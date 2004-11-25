Леонид Кучма встретился с представителем Главы Совета министров инностранных дел государств-членов Европейского Союзу

25 ноября Президент Украины Леонид Кучма встретился со специальным представителем Главы Совета Европы министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза Николасом Бихманом, как передаёт прес-служба Президента Украины.



Во время встречи Николас Бихман передал Леониду Кучме письмо от Премьер-министра Нидерландов Яна Петера Балкенеде. Глава государства еще раз подчеркнул, что единственный путь разрешения сложившейся ситуации - это переговоры и поиск компромиса между всеми политическими силами. Президент Украины еще раз акцентировал внимание на своей готовности к переговорному процессу.



Источник: пресс-служба Президента Украины