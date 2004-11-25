На Закарпатье созданы штабы Комитета Национального Спасения

Руководители районных штабов Виктора Ющенко в Закарпатской области провели организационное заседание и решили не распускать штабы, а реорганизовать их в штабы Комитета Национального Спасения.



Областной штаб Закарпатского Комитета Национального Спасения возглавил народный депутат Виктор Балога.



Источник: пресс-центр Закарпатского Комитета Национального Спасения



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