На Закарпатье созданы штабы Комитета Национального Спасения

21:00, 25 ноября 2004
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Руководители районных штабов Виктора Ющенко в Закарпатской области провели организационное заседание и решили не распускать штабы, а реорганизовать их в штабы Комитета Национального Спасения.

Областной штаб Закарпатского Комитета Национального Спасения возглавил народный депутат Виктор Балога.

Источник: пресс-центр Закарпатского Комитета Национального Спасения

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