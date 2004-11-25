ТСН возобновила работу в новом формате

Телевизионная служба новостей канала `1+1` возобновила работу в новом формате, сообщает МЦК. Генеральный продюссер телеканала Олександр Роднянский во время выпуска новостей заявил, что `1+1` возобновляет полноценное вещание.



(Текст заявления)



Канал 1+1 возобновляет полноценное и общественно-политическое вещание. Мы осознаем свою ответственность за предвзятость информации, которую распространяли под давлением и согласно директивам различных политических сил. Сегодняшнее противостояние в обществе заставляет нас четко высказать принципы своей дальнейшей работы. С сегодняшнего дня за содержание телевизионого продукта отвечает только коллектив и менеджмент `1+1`. Ми гарантируем, что какая-либо информация, растпространенная нашим каналом, будет полной и не предвзятой, согласно проффесиональным стандартам журналистики. В эфире `1+1` будут освещаться все значительные события в Украине и за ее пределами и предоставлять равные возможности для высказывания своей позиции всем учасникам общественно-политической жизни. Мы будем придерживаться этих принципов, пока канал будет существовать в эфире.



МЦК