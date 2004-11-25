Кадровые офицеры УМВД Винницкой области заявляют о своём переходе на сторону народа

В Виннице 25 ноября на митингах против фальсификаций на выборах Президента Украины возле областного совета в Виннице отдельные офицеры УМВД Винницкой области открыто заявили про свою поддержку митингующих винничан, которые выступают за признание Виктора Ющенко Президентом Украины.



Есть сообщения от работников правоохранительных органов Винницкой области о том, что руководитель УМВД в Винницкой области, генерал-майор милиции Валерий Литвин и его заместители пытаются отправить своих подчинённых в Киев для подавления многотысячных демонстраций за 400 грн суточных.



Источник: УНИАН

