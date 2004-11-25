Следственное управление оболонского РВВД Киева призывает работников правоохранительных органов Киева не выполнять антиконституционных приказов
21:52, 25 ноября 2004Последние события
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В Киеве 25 ноября следственное управление Оболонского РВВД обратились к работникам милиции не выполнять антиконституционных приказов. Как передаёт корреспондент УНИАН, это заявление было обнародовано на майдане Независимости.
В документе следователи отмечают, что давали присягу не власти, а украинскому народу. Кроме того, военные отказались признавать своим Президентом В. Януковича.
Источник: УНИАН
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