`Осада` всей власти и блокирование автодорог – Юлия Тимошенко

Комитет Национального Спасения провозгласил с 26 ноября «осаду» всей власти и всех государственных учреждений, а также создание штаба по блокированию автомагистралей всей Украины, сообщает Институт массовой информации. Об этом сообщила Юлия Тимошенко.



Она заявила, что начиная с завтрашнего дня этот план будет выполняться постепенно и до соответственного решения Комитета.



«Сегодня мы начинаем организованное, однако достаточно сильное блокирование Кабинета Министров, Верховного Совета, а также мы усилим блокирование Администрации Президента», - заявила Юлия Тимошенко.



Руководителем этого процесса назначен член Социалистической партии Украины Юрий Луценко. Возле каждого из названных учреждений будет действовать своя комендантская группа, по всему периметру будет стоять сильное озвучивание для того, чтобы люди знали, что происходит под стенами Верховного Совета, Кабинета Министров и Администрации Президента.



Кроме того, будет разработан план дежурств возле госучреждений, также будут установлены новые палатки по периметру улиц Грушевской, Институтской и др.



«Всё это мы делаем с любовью один к другому. Наше задание в том, чтобы наша победа ни в коем случае не была унижена каким бы то ни было насилием, ибо все мы верующие люди, все мы любим свою страну, все мы любим друг друга», - отметила Юлия Тимошенко.



Она сказала, что сегодня вечером митингующие отпустят всех сотрудников этих госучреждений домой, но утром они не смогут попасть на рабочие места в осаждённых помещениях.



По словам Юлии Тимошенко, за исключением нескольких людей все сотрудники госучреждений поддерживают Виктора Ющенко.



Один из лидеров блока «Сила народа» заявила, что если до послезавтра власть не отступит и не даст возможность Виктору Ющенко приступить к исполнению обязанностей Президента Украины, то послезавтра не будет ни одной автомагистрали, которая будет функционировать.



На вопрос к народу на Майдане о том, поддерживает ли он такое решение, прозвучало дружное «так!».



Источник: Институт массовой информации.