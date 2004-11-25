Несколько десятков тысяч манифестантов собралося возле Кабинета Министров

В Киеве 25 ноября возле Кабинета Министров Украины собралось несколько десятков тысяч людей, которые протестуют против фальсификации выборов Президента Украины.



Как сообщает корреспондент УНИАН, люди стоят не только на проезжей части улицы Грушевского, но и на холмах Мариинского парка.



Практически во всех окнах Кабмина темно. Это может свидетельствовать о том, что, узнав о намерениях митингующих осаждать Кабмин, руководство дало приказ своим подчинённым раньше обычного покинуть стены правительства.



Источник: УНИАН