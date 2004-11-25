Парламент Грузии поддержал стремление Украины к демократии

25 ноября парламент Грузии единогласно принял заявление, в котором предостерег украинскую власть от использования силы и высказал надежду на то, что борьба украинского народа за демократию завершиться мирной победой, сообщает УНИАН.



Спикер парламента Нино Бурджанадзе сказала, что она надееться на мирное разрешание конфликта ситуации в Украины.



В заявлении парламента Грузии, что высший законодательный орган страны присоединяеться к принципиальной и обьективной позиции ОБСЕ, Евросоюза, большинства демократичеких и свободных держав, в которых ясно видно негативную оценку президентских выборов в Украине, в ходе которых имели место нарушения и фальсификации.



Парламент Грузии обратился к украинской власти с просьбой `исключить использование силы против собственного народа и его демократических требований`.



УНИАН