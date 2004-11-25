Секретарь львовского местного комитета СДПУ(о) считает выборы Президента Украины сфальсифицированными

Исполняющий обязанности секретаря львовского местного комитета Социал-демократической партии (объединённой) Игорь Бегей считает результаты президентских выборов, провозглашённые Центральной избирательной комиссии, сфальсифицированными, как сообщает Медиа-центр «Кандидат». На пресс-конференции во Львове он заявил, что Виктор Ющенко должен был получить, как минимум, на 5% больше голосов, чем Виктор Янукович. По его словам, СДПУ(о) проводило нечестно агитацию за Януковича й результаты выборов должны быть пересмотрены. Игорь Бегей сообщил, что поддерживает лидера блока «Наша Украина» Виктора Ющенка, аналогическое мнение у 2/3 львовского СДПУ(о). По словам секретаря Лычаковской районной организации СДПУ(о) Андрея Гуздуватого, ему руководитель львовской организации СДПУ(о) поручал собирать открепные талоны.



Источник: Медиа-центр `Кандидат`