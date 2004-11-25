Заявление о подписание представителями Виктора Ющенко протоколов 226 теризберкомов – Ключковский

Народный депутат, постоянный представитель кандидата в Президенты Украины в Центральной избирательной комиссии Юрий Ключковский утверждает, что заявление Премьер-министра Виктора Януковича и Владимира Путина о подписании представителями Виктора Ющенка 226 протоколов теризберкомов является неправдивой.



`Это не правда`, - заявил Ключковский. `Путин – не президент Украины. Янукович – вовсе не президент, а премьер-министр, который не имеет права управлять избирательными комиссиями`, - подчеркнул он. Кроме того, Юрий Ключковский отметил, что такими заявлениями В. Янукович превышает свои полномочия и выказывает неуважение к Конституции Украины.



Источник: Медиа-центр `Кандидат`





