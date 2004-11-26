Янукович считает акции протеста сторонников Ющенка недемократическими

26.11.2004 09:33

Премьер Виктор Янукович, которого Центральная избирательная комиссия объявила Президентом, считает недемократическими акции протеста против решения ЦИК. Имеются ввиду акции сторонников его конкурента на выборах Виктора Ющенка. Об этом агентству `Українські новини` сообщила пресс-служба правительства, ссылаясь на слова Януковича. Он заявляет, что решение вопросов на улице давлением и призывом к революции не отвечает нормам демократии. `Это отклонение от демократических норм, провозглашенных в странах, которые сегодня делают заявления в сторону Украины`, - цитирует пресс-служба Януковича.

Он также констатировал, что был неприятно удивлён оценками некоторых стран политических процессов в Украине. `Я, если сказать честно, не ожидал таких заявлений. Никогда не думал, что демократические страны будут высказываться в поддержку противозаконных и антидемократических действий`, - сказал он.



Янукович также указывает, что в четверг встречался с некоторыми представителями европейских стран и не услышал ни единого заявления в свой адрес о нарушении законодавства и о работе вне правового поля.



Премьер сказал, что его очень беспокоит ситуация после выборов в стране и надеется, что украинской нации хватит мудрости не допустить кровопролития во время долгого политического противостояния. `Иногда не дает работать внутреннее чувство: не дай Бог, прольется человеческая кровь. Но я считаю, что нашему народу хватит мудрости`, - констатировал он.



Янукович заметил, что причиной противостояния в большой мере послужили антиконституционные действия некоторых политических сил. Он добавил, что просил своих сторонников удержаться от поездок в столицу и противостояния. Янукович также заверил, что готов на переговоры с Ющенко. Он добавил, что не видит возможностей разрешения конфликта путём ультиматумов и давления на госорганы.



Громадське радіо

