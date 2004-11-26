`Я не допущу преследований за политические взгляды`, - Харьковский губернатор

`Я не допущу преследований за политические взгляды`, - заявил глава Харьковской облгосадминистрации Кушнарёв. Он подчеркнул, что прошли те времена, когда людей карали за проявление своих политических убеждений, и никто не будет ходить по площади и узнавать, где работает тот или иной митингующий. В то же время, заметил Кушнарёв, если выражение политических взглядов будет сопровождаться нарушением закона, то оно, природно, будет наказываться. Все акции, митинги должны быть санкционированны и проходить с уведомлением местных органов власти. За отсутствие такого уведомления, по словам губернатора, по факту движения колонны сторонников Виктора Ющенка Сумской улицей, который спонтанно возник на митинге 23 ноября и парализовал движение транспорта на несколько часов и нарушил роботу учреждений, было отрыкто уголовное дело. Отвечая на вопросы, почему раньше в подобных случаях (например, в случае страйка работников завода `Серп и молот`, когда перекрывались дороги) уголовные дела не открывались, Кушнарёв сказал, что не владеет точной информацией, но уверен, что штрафы налагались в любом случае.



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