Украинская оппозиция готова к диалогу - заявление Бориса Тарасюка в Польше

Украинская оппозиция готова к диалогу - сказал в польском парламенте представитель украинской оппозиции Борис Тарасюк. Особенно он надеется на посредничество Александра Квасневского и Леха Валенсы, а также участие в переговорах Эвропейского Парламента. Бывший Министр иностранных дел Украины, сторонник Виктора Ющенка, заявил, что украинский народ встал с колен и показал свою гражданскую сознательность. Борис Тарасюк, котрый прибыл в Польшу по приглашению партии `Гражданская платформа`, добавил, что никогда до этих пор народины не выступал так полноголосно, как во время последних президентских выборов: `Народ имел шанс и его использовал`. Но, добавил Борис Тарасюк, власть цинично сфальсифицировала выборы. По его словам, на это указывают результаты опросов, осуществленных перед избирательными участками. Борис Тарасюк поблагодарил поляков за солидорность с украинским народом.



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