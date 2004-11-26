Депутаты Сумского городского совета объявили политический страйк

Депутаты Сумского городского совета подписали официальное обращение к сумчанам, в котором объявили о безстроковом политическом страйке до признания конституционным путем Президентом Украины Виктора Ющенко. Руководиьт страйком депутаты доверили штабу коалиции `Сила народу`, `решения которого есть обязательными для исполнения`. Об этом сообщили в пресс-службе блока `Наша Украина`. Также депутаты горосовета предложили создать постоянно действующие Добровольные народные дружины для поддержки гражданского порядка во время проведения политического страйка в Сумах. Депутаты призвали участников политического страйка удержываться от насильственных действий, напрвленных на захват административных помещений, железнодорожного вокзала, средств связи. Отдельно депутаты обратились к предприятиям, которые продают спиртные напитки и находся около площади Независимости, с просьбой временно удерживаться от их реализации. Обращение подписали 20 депутатов Сумского горсовета.





МЦК

