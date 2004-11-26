Марчук призывает спецподразделения оставаться в местах дислокации

С призывом к специальным подразделениям оставаться в местах дислокации и не исполнять никаких заданий - особенно в гражданской форме - среди демонстрантов обратился бывший министр обороны Украины Евгений Марчук. Об этом сообщает Украинская служба Би-би-си.

С другой стороны, Марчук подчеркнул, что необходимо придерживаться дисциплины в рядах участников массовых акций. Он также предостерёг их против каких-либо попыток штурма органов власти - Кабмина, парламента, Администрации президента, Конституционного Суда. По словам Марчука, такие действия дадут власти возможность использовать силу, потому что закон предусматривает охрану правительственных объектов с использованием оружия.

Евгений Марчук также призвал отдать приказ российским силам до окончания кризиса в Украине оставаться в местах дислокации.



Громадське радио

