Харьковчан в Киев в поддержку Януковича отправляет коалиция `Харьковщина за Януковича`

В пресс-службе коалиции `Харьковщина за Януковича` подтвердили, что на митинги в Киев отправляют партии людей, которые входят в коалицию. Один из лидеров Харьковского отделения партии Валерий Петросов ещё во вторник заявил, что готов отправить в Киев 40-тысячную команду. Харьковский губернатор также заявил, что знает об этом, что заказывались и формировались три поезда и больше 50 автобусов. Сколько особ выехало неорганизованным образом - судить не берется. У журналистов Медиа-группы `Об’єктив` есть информация, что Дзержинский район Харькова отправил в Киев на митинг на поддержку Януковича 50 учителей. Начальник городского управления образования Николай Андреев эту информацию не подтвердил, но и не опровергнул. Те, кто сейчас пребывает в Киеве, рассказали, что ночь провели в автобусах, на них же собираются сегодня вернуться домой.



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