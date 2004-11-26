Входы к Кабмину заблокированы

Приблизительно все 15 подъездов к администрации президента, а также все входы и выходы из Кабинета министров заблокированы сторонниками Виктора Ющенко.

Как сообщил `Українській правді` один из координаторов массовых акций в Киеве Юрий Луценко, это случилось в пятницу утром. Входы заблокировано людьми и автобусами. По его словам, действительно в пятницу утром перед телекамерами Кучма планировал `подписать акт о передаче власти Януковичу`. Для этого к АП ночью были стянуты новые сили спецподразделений. Также к АП утром прибыл передовой отряд охраны Кучмы - но, убедившись в блокировке здания, оставили место событий.

По словам Луценка, он лично общался с командным составом внутренних войск, и оно при нём отдало команду об отведении сил. Как известно, утром спецподразделение `Барс`, которое входит во внутренние войска, заблокировало улицы Институтскую, Шовковичную и Садовую.

ИМИ