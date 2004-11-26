КГГА позволила сторонникам Ющенка пользоваться первым этажом здания мэрии

Киевская городская государственная администрация позволила сторонникам лидера блока `Наша Україна` Виктора Ющенко пользоваться первым этажом своего здания на Крещатике. Об этом рассказал мэр Киева Александр Омельченко.

Городской глава также сообщил, что такое решение он одобрил ночью, когда температура на улице достигла -12 градусов. По словам Омельченка, 1 этаж почти не используется чиновниками для работы, а поэтому участники митинга могут там ходить в буфет, столовую, греться и пользоваться туалетами. Он также добавил, что они могут греться в колонном зале, когда там не происходят совещания.

Громадське радіо