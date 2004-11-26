В 11.00 пройдёт согласительный совет ВР, а в 14.00 - встреча Литвина с послами ЕС

Сегодня в 11.00 пройдет Согласительный совет лидеров груп и фракций парламента, сообщили УНІАН в пресс-службе ВР Украины. Кроме того, в 14.00 начнется встреча главы ВР Украины Владимира Литвина с послами стран-членов ЕС (ул.Грушевского, 5, зал советов, вход через 9-й подъезд). Одновременно, отменена встреча первого заметителя главы ВР Украины Адама Мартынюка с делегацией Республики Польша, которая представляет Президента Польши. Руководитель пресс-службы ВР Виктория Шведова особенно подчеркнула, что журналисты будут проходить на заседание Согласительного совета и на встречу Литвина с послами ЕС через 5- подъезд (ул.Грушевского, 5)

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УНІАН