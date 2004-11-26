Сегодня в Киев прибывает Хавьер Солана
12:14, 26 ноября 2004Последние события
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Сегодня в Киев прибывает высший представитель Евросоюза по совместной внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана. Об этом сообщает пресс-служба делегации Еврокомиссии в Украине, Белоруссии и Молдове. Солана планирует встретиться с Президентом Леонидом Кучмой, премьер-министром Виктором Януковичем и лидером блока `Наша Україна` Виктором Ющенко.
Солана будет пробовать помочь найти пути выхода из кризиса, вызванного вторым туром президентских выборов в Украине.
Громадське радіо
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