Сегодня в Киев прибывает Хавьер Солана

Сегодня в Киев прибывает высший представитель Евросоюза по совместной внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана. Об этом сообщает пресс-служба делегации Еврокомиссии в Украине, Белоруссии и Молдове. Солана планирует встретиться с Президентом Леонидом Кучмой, премьер-министром Виктором Януковичем и лидером блока `Наша Україна` Виктором Ющенко.

Солана будет пробовать помочь найти пути выхода из кризиса, вызванного вторым туром президентских выборов в Украине.

Громадське радіо