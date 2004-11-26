Партия `Єдність` призывает Парламент реформировать госадминистрации законодательной власти, подчинив их местным советам

Украинская партия `Єдність` обращается к Верховной Раде Украины с предложением внести необходимые изменения в Конституцию Украины с целью усиления местных органов власти, которые избираются народом. Об этом сообщается в официальном заявлении партии `Єдність`, переданном УНІАН.

Как отмечается в документе, общественно-политическая ситуация в Украине продолжает обостряться. `Отстранив органы местного самоуправления от фактического влияния на обеспечение свободы волеизъявления граждан во время президентской гонки, законодательная власть своими дерзкими практическими действиями по фальсификации и манипуляции результатами голосования за кандидатов в Президенты Украины в первом и втором туре выборов привела к утрате у народа веры к органам власти`, - пишется в обращении.

`К сожалению, система государственной власти давно себя отжила и не отвечает интересам народа. Действенная политическая система в Украине поставила государство выше народа, исполнительную власть выше народовластия, государственные администрации - над местными советами народных депутатов, лишив органы местного самоуправления реальной власти`, - подчеркивает партия.

Партия `Єдність` уверена что, слоган `Вся власть - советам` сегодня, как никогда, необходим украинскому народу. С этой целью необходимо на законодательном уровне предпринять соответствующие шаги, которые позволили бы создать легитимные исполкомы советов, замечает партия.

Подтверждением сказанного есть вчерашнее решение Львовского областного совета о создании исполнительного комитета и делегации ему административных исполнительных полномочий в регионе.

Украинская партия `Єдність` предлагает принять новую редакцию Закона Украины „Про місцеве самоврядування в Україні` и осуществить реформацию государственных местных администраций испольнительной власти в пользу органов местного самоуправления.

`Єдність` призывает высший законодательный орган свободного, демократического государства к решительным действиям на защиту конституционных прав и свобод граждан Украины во имя сохранения мира, спокойствия, внутренней и внешней стабильности, во имя будущего украинских детей.

УНІАН



