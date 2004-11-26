Квасневский прибыл в Украину

Президент Польши Александр Квасневксий прибыл в Украину с однодневным визитом уладить конфликт после второго тура выборов. Об этом передает агентство `Українські новини`.

Планируется, что Квасневский встретится с президентом Леонидом Кучмой, премьер-министром Виктором Януковичем, главой ВР Украины Владимиром Литвином, лидером блока партии `Наша Україна` Виктором Ющенко, а также высшим представителем Европейского Союза по внешней политике и безопасности Хавьером Соланой.

Громадське радіо