Больше 300 курсантов пришли на Майдан Незалежности с оранжевыми флажками
12:54, 26 ноября 2004Последние события
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Колонна, которая состоит из более чем 300 курсантов Национальной Академии внутренних дел совершили пеший проход с ул.Институская к Центральной сцене, которая находится на Майдане Незалежности. Как передает кореспондент МЦК, все они держали в руках оранжевые флажки. Митингующие сразу расступились и дали им пройти. Кроме того, начали выкрикивать `Молодцы!Молодцы!`. Сейчас они остановились возле сцены и приветствуют украинский народ.
МЦК
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