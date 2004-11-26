Больше 300 курсантов пришли на Майдан Незалежности с оранжевыми флажками

Колонна, которая состоит из более чем 300 курсантов Национальной Академии внутренних дел совершили пеший проход с ул.Институская к Центральной сцене, которая находится на Майдане Незалежности. Как передает кореспондент МЦК, все они держали в руках оранжевые флажки. Митингующие сразу расступились и дали им пройти. Кроме того, начали выкрикивать `Молодцы!Молодцы!`. Сейчас они остановились возле сцены и приветствуют украинский народ.

МЦК