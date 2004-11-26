Закарпатские милиционеры поддержали Ющенка - пресс-служба КНП в Закарпатье
12:54, 26 ноября 2004Последние события
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Закарпатские милиционеры отказались исполнять решение начальника УМВД и поддержали Викора Ющенко. Об этом сообщае пресс-служба Комитету Национального порятунку в Закарпатской области со ссылкой на заяву старшего следователя управления УМВД Украины в Закарпатской области Николая Артымича. Об этом Мартынич заявил на митинге, который сейчас происходит в Ужгороде. Там, за данными пресс-службы, там сейчас пребывает 25 тисяч человек.
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