С Донецка в Киев самолётами отправляют студентов для поддержки Януковича

С Донецкого аэропорта самолётами Як-42 массово отправляют студентов в Киев для поддержки Виктора Януковича. Как сообщил корреспонденту УНІАН в аэропорту один из студентов, всем им билеты бесплатно выдаются по студенческим билетам и паспортам. Кроме того, студентам, которые отправляются, обещают в Киеве выдать по 100 гр. `суточных`. Каждая группа студентов сопровождается в аэропорту организатором, экипированным шарфиком `За Януковича!`, который регулирует посадку молодёжи на самолёт. На вопрос о том, почему студенты, которые вылетают в Киев, так легко одеты (без рукавичек, головных уборов), один из студентов ответил: `Так вышло`. По словам кассира в аэропорту, в Киев из Донецка ежедневно отправляется до десяти дополнительных рейсов.

УНІАН