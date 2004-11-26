Витренко на вокзале призывает сторонников Януковича идти на КМ

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко в эти минуты на железнодорожном вокзале призывает всех сторонников Януковича собраться и идти под стены Кабинета Министров. Вокруг неё собираются и сторонники Януковича, и люди с оранжевыми ленточками. При этом последних становится вдвое больше. Как сообщили корреспонденту МЦК в дежурной части, милиция уверяет, что полностью контролирует ситуацию.

МЦК