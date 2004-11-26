Глава МИД РФ заявляет, что некоторые страны пытаются вывести ситуацию в Украине из правового поля

В Москве обеспокоены попытками ряда стран вывести ситуацию в Украине за границы правового поля. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу журналистам. `Попытки некоторых государств перевести ситуацию за границы правового поля нас беспокоят`, - заявил министр. `Тем более, когда некоторые европейские столицы заявляют, что выборы не признают, и следующая теза говорит о том, что Украина должна быть с Западом`, - заметил Лавров. По его словам, `наверно, это должен решать украинский народ - с кем он хочет быть`. `И вообще, подобные заявления наводят на мысль о том, что кому-то очень хотелось бы провести в Европе новые линии раздела`, - подчеркнул Лавров. Он высказал надежды, что международное сообщество `будет уважать выбор украинского народа`.

МЦК