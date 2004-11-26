Австралия не признает официальных результатов выборов в Украине

Австралия не будет признавать результаты выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией Украины, согласно которым Виктор ЯНУКОВИЧ является победителем избирательной кампании.

Об этом заявил министр иностранных дел Австралии О.ДАУНЕР, сообщает пресс-служба Центрального штаба Виктора ЮЩЕНКО.

Это решение, по словам министра, принято `учитывая материалы международных наблюдателей, ОБСЕ, ЕС, а также позиции США, Канады, Великобритании относительно большого количества фальсификаций во время президентских выборов в Украине`.

Как известно, объявленные ЦИК результаты выборов в Украине не признали: Европейский Союз, США, Великобритания, Канада.

В.ЯНУКОВИЧУ направили приветствия руководители России, Киргизстана, Армении, Казахстана, Узбекистана. Китай также признал официальные результаты выборов.

25 ноября Верховный Суд Украины принял в производство жалобу доверенного лица Виктора ЮЩЕНКО в едином общегосударственном избирательном округе Николая КАТЕРИНЧУКА на постановление ЦИК от 24 ноября об объявлении избранным Президентом Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и начал подготовку к ее рассмотрению. Рассмотрение дела назначено на 11 часов утра 29 ноября. Дело будет рассматриваться всем составом Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда.

Кроме того, постановлением ВСУ Центризбиркому запрещено официально обнародовать результаты выборов и осуществлять какие-либо действия, связанные с выполнением этого постановления.



УНИАН



