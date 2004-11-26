Апеляционный суд Киева отменил результаты трёх участков 214 округа

Сегодня Апеляционный Суд города Киева отменил результаты на трёх участках 214 избирательного округа столицы. Сложилась именно такая правовая ситуация, о которой неоднократно предупреждали главу ЦИК Сергея Кивалова, говоря о том, что слишком рано оглашать результаты выборов до рассмотрения жалоб.

Жалобы, отменённые судом, подавала член Социалистической партии Ураины, народный депутат Валентина Семенюк.

Таким образом, Апеляционный суд Киева фактически отменил результаты выборов, проголошенные Центризбиркомом. Теперь выборы необходимо пересмотреть и огласить новые результаты выборов.

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