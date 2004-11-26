В Ужгороде проходит многотысячный митинг в поддержку Ющенко

УНИАН. В Ужгороде начался многотысячный митинг в поддержку Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Комитета Национального спасения в Закарпатской области.

Теперь на площади перед Закарпатским областным музыкально-драматическим театром находится около 15 тысяч закарпатцев. Однако, как сообщил журналист закарпатской газеты „Старий Замок`, люди из разных уголков города подходят к площади. Причем многие бизнесмены закрывают офисы своих фирм и с символикой следуют на митинг.

По сообщению руководителя Ужгородского городского Комитета Национального спасения Анатолия КОЛИБАБЫ, сотрудники ГАИ перекрыли подъезды к Ужгороду со стороны Мукачево и Великоберезнянского района, не пропуская в областной центр избирателей из районов Закарпатья, которые хотят выразить свою позицию относительно поддержки народного Президента и митингующих в Киеве.



На трибуне находятся народные депутаты Украины Виктор БАЛОГА, Сергей РАТУШНЯК, руководитель облорганизации БЮТ Михаил МАРТЫН, секретарь обкома СПУ Алексей ПРИСТАЯ, епископ Ужгородский УПЦ КП отец КИРИЛЛ, настоятель Чинадиевского мужского монастыря отец НИКОЛАЙ и другие.



Митингующие в руках держат транспаранты „ЮЩЕНКО – наш президент`, „Зек – не наш президент` тощо. Одновременно звучат лозунги „ЮЩЕНКО`, „РІЗАКА у відставку`.



УНИАН

