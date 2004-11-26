Мы хотим услышать четкую позицию правительства Украины, что выборы были фальсифицированы - Генсек Нидерландской делегации в Европарламенте

`Мы хотим услышать четкую позицию правительства Украины, что выборы были фальсифицированы`. Об этом сегодня заявил корреспонденту УНИАН генеральный секретарь Нидерландской делегации в Социал-демократической фракции Европейского парламента Камил ХАМАНС.По его словам, это позиция социалистов и социал-демократов в Европейском парламенте. Министр иностранных дел Нидерландов также поддерживает это, сказал К.ХАМАНС.

На вопрос УНИАН, какими будут действия правительства Нидерландов, если нынешнее руководство Украины не услышит их требований, К.ХАМАНС ответил: `Мы пересмотрим свои отношения с Украиной. И любая заявка Украины на членство в Евросоюзе будет отложена окончательно`. К.ХАМАНС также отметил, что очень не хотел, чтобы Украина получила `собственного ЛУКАШЕНКО` и ситуация в государстве совпадала бы с ситуацией в Беларуси. `Если так произойдет, украинцев мы изолировать не будем, но точно заморозим любые отношения с Украиной ЯНУКОВИЧА`, сказал К.ХАМАНС.



Генеральный секретарь нидерландской делегации в Социал-демократической фракции Европейского парламента К.ХАМАНС вчера прибыл в Киев для участия в сегодняшней международной конференции `Украина как энерготранзитное государство: вопрос геополитики, геоэкономики и безопасности`.

УНИАН





