Роботники ГАИ присягнули народу и Ющенко

Только что личный состав Львовской областной ГАИ перед областной радой присягнул на верность украинскому народу и народно избранному президенту Виктору Ющенко.

Под облсовет приехало около 300 роботников ГАИ области на патрульных автомобилях под звуки сирен. Как сообщил заместитель ГАИ Львовской области Михаил Чапля, во время сегодняшних сборов за Виктора Ющенко выступило 90% личного состава, часть которых на время присяги стояла на постах. `Гаишники` также предложили сопровождать автобусы до Киева и контролировать там гражданское спокойствие, в общем двинутся в дорогу 150 особ.

Было подчеркнуто, что из Львова поедет лишь такое количество людей, которые действительно необходимы, а также просил не забывать, что на Львовщине также необходимо охранять спокойствие граждан.

Глава областного совета Михаил Сендак поблагодарил работников областного ГАИ за их шаг и попросил служить украинскому народу. Он также представил гаишникам и.о. начальника областного УМВДУ Михаила Ваврина и попросил подчиняться только ему. `Прошу вас не исполнять указов ни Сала, ни Скибы`, - подчеркнул Сендак.

Одновременно под Львовским юридическим институтом МВД Украины, где учатся будущие правоохранители, сейчас митингуют как минимум 5 тысяч граждан. Курсантов института, само собой, не выпускают во двор, но они высказывают свою позицию, машут из окон оранжевыми ленточками, тетрадями с надписями `Так, Ющенко` и желто-голубыми флагами. Как раз в эти минуты митинг должен был перекрыть дорогу на ул.Городницкой, где находится Институт МВД - как начало исполнения призывов страйккома по перекрытию дорог.

А местные жители придорожных сёл патрулируют Киевскую трассу: по краям дороги люди распаливают огни и следят за дорогой с помощью фонарёв для недопущения провокаций с подкидыванием шипов под `оранжевые` авто.

До сегодня акция охватила 60 км Киевской трассы. Вчера активисты планировали дойти до границы Львовской области. Организаторы призывают жителей сёл, которые находятся при Киевской трассе во всех областях, выйти на пути и обеспечить тем, кто направляется в Киев, легкую, счастливую дорогу.

ІМІ

