Власти Донецка решили прекратить трансляцию `5 канала` и `Эры`
13:42, 26 ноября 2004Последние события
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Сегодня собрание актива Донецкой области в своей резолюции приняло решение предложить операторам кабельного телевидения прекратить трансляции телеканалов `Эра` и `5 канал`.
Депутаты Донецкого облсовета и руководители региона объясняют своё решение тем, что, по их мнению, эти телеканалы призывают к свержению конституционного строя в Украине.
УНИАН
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