Власти Донецка решили прекратить трансляцию `5 канала` и `Эры`

Сегодня собрание актива Донецкой области в своей резолюции приняло решение предложить операторам кабельного телевидения прекратить трансляции телеканалов `Эра` и `5 канал`.



Депутаты Донецкого облсовета и руководители региона объясняют своё решение тем, что, по их мнению, эти телеканалы призывают к свержению конституционного строя в Украине.



УНИАН