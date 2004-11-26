Меры по улаживанию конфликта предлагает Квасневский

Президент Польши Александр Квасневский имеет намерение предложить сторонам конфликта меры по улаживанию кризиса, который возник в Украине после второго тура выборов президента.

Об этом он сказал журналистам в Варшаве. Квасневский плинирует предложить план урегулирования, который состоит из трёх основных моментов.

Во-первых, Верховный Суд должен засвидетельствовать результаты выборов во всех округах, в которых они были обжалованны. На практике это означает, что в случае значительных злоупотреблений или мошенничества результаты выборов в этом округе будут аннулированы, а ЦИК должна будет пересчитать их заново.

Во-вторых, по словам Квасневского, обе стороны конфликта - и действующая власть, и оппозиционное движение - должны обещать, что удержатся от каких-либо форм использования силы, чтобы можно было довести до конца правовые процедуры.

В-третьих, Квасневский говорит об острой необходимости в том, чтоб главные силы страны встретились и провели круглый стол. Они должны обсудить будущее страны, необходимые политические реформы, обеспечение единства Украины, которое поставлено под угрозу.

Польский президент также сказал о необходимости сотрудничества в этой ситуации как со стороны восточных соседов Украины - России, так и со стороны западных - Польши и всего Европейского Союза.

ГР

