ТЕЛЕФОНЫ ГЛАВНОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЦЕНТРА КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ: 8 (044) 229-26-44, 8 (066) 775-21-72

14:05, 26 ноября 2004
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