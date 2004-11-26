Генсек ОБСЕ Кубиш прибыл в Украину

Генеральный секретарь Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Ян Кубиш прибыл в Украину. Об этом сообщили в зале официальных делегаций столичного аэропорта `Борисполь`. Как сообщалось, генсек ОБСЕ планирует выяснить, каким образом его организация может способствовать разрешению политического противостояния, которое сложилось в Украине после президенстких выборов.

МЦК