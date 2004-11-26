В ближайшие дни в Украине станет теплее

27 ноября, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода. Местами небольшой снег, в Крыму с дождем, в западной части ночью и утром местами туман, слабый гололед. На дорогах Украины, кроме крайнего юга и востока, гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в восточных областях при прояснениях местами 8-13° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге Крыма до 7° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток 7-12° мороза.



28-29 ноября будет облачная погода с прояснениями. 28 ноября в западных, северных, 29 ноября в центральных, восточных областях, в Крыму и Приазовье небольшой снег, мокрый снег, днем на юге Крыма с дождем, на остальной территории без существенных осадков. В западных, центральных, южных областях и в Крыму местами туман, гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура в западных, южных областях и в Крыму ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на севере Левобережья ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза; на остальной территории ночью 3-8° мороза, при прояснениях местами до 12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.



30 ноября - 1 декабря временами пройдет небольшой снег. 1 декабря в северо-восточной части без существенных осадков, на остальной территории снег, мокрый снег, на юге и западе с дождем. Температура в южных, западных областях и в Крыму повысится ночью до 2° мороза - 3° тепла, днем до 3-9° тепла, в Крыму до 12° тепла; на остальной территории температура ночью повысится до 0-5° мороза, днем до 2° мороза - 3° тепла.



В г. Киеве и области 27 ноября ожидается облачная погода, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла; по области ночью 0-5° мороза, днем около 0°.



28-29 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. 28 ноября небольшой снег, 29 ноября без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, при прояснениях местами до 12° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.



30 ноября-1 декабря местами - небольшой снег, 1 декабря снег, мокрый снег; температура ночью постепенно повысится до 0-5° мороза, днем до 0-3° тепла.



УНИАН



