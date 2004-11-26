Команда Ющенко готова пойти на компромисс - признать выборы 21 ноября такими, что не состоялись

Народный депутат Петро Порошенко заявил, что команда Виктора Ющенко готова пойти на компромисс - признать выборы 21 ноября такими, что не состоялись. Об этом он сказал в интервъю журналистам. `Мы хотим избежать такого явления, как нелегитимная власть`, - подчеркнул он. `Ми подчеркиваем, что после непризнания выборов за правовое поле выходят и Президент, и правительство`, - сказал Порошенко. На вопрос, если опоненты не пойдут на компромисс, насколько радикальнвыми будут действия оппозиции, Порошенко сказал, что это будет зависеть от власти, но настроение у людей очень радикальное, и мы его сдерживаем. `Но мы готовы дать власти шанс спасти ситуацию`, - сказал он.



МЦК

